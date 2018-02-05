В Саранске "Форд" сбил пешехода на переходе

Накануне вечером, 4 февраля, в Саранске под колеса автомобиля попал очередной пешеход. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в 18:30 на проспекте 70 лет Октября водитель иномарки "Форд Куга" сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. Водитель был трезв.

Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск-Рузаевка накануне, 4 февраля, произошло ДТП. По имеющимся данным, водитель внедорожника "Toyota Land Cruiser" не справился с управлением и вылетел в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13