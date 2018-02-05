На улице Веселовского в Саранске задержали наркомана с коноплей

В Саранске стражами порядка был задержан 28-летний наркоман. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что мужчину остановили на улице Веселовского. При нем нашли наркотики растительного происхождения.

В этот же день в квартире задержанного оперативники нашли полиэтиленовый пакет с марихуаной. Экспертиза показала, что это канабис весом 140 граммов.

В отделе полиции мужчина сознался, что наркотики нарвал летом прошлого года в Нижегородской области для личного потребления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Саранске двум юношам грозят большие сроки заключения за запрещенные вещества.

Источник: 13.мвд.рф