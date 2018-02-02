Двум жителям Саранска грозит по 10 лет тюрьмы за покупку наркотиков

В Саранске двум юношам грозят большие сроки заключения за запрещенные вещества.

Представители республиканского МВД поведали, что наркополицейские отыскали дурман у 19-летнего жителя пригородного поселка Ялга весом 2,9 грамма. Похожий наркотик весом 2,74 был изъят у 20-летнего прежде судимого молодого человека.

Оба наркомана купили отраву в интернете для личного использования. В настоящее время им грозит лишение свободы вплоть до 10 лет.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии украл деньги и банковские карты из женской сумки в больнице.

Также стало известно о том, что мошенник из Мордовии нажился на кислородных баллонах, обманув сразу несколько человек.

Источник: 13.мвд.рф