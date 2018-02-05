В Мордовии водитель на "Фольксваген" улетел в кювет и получил травмы

В Темниковском районе Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, на 29-м км автодороги Темников-Барашево-Жегалово с дороги слетел "Фольксваген".

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего она и оказалась в кювете. В результате сам шофер попал в больницу. Там ему оказали медпомощь и отпустили долечиваться домой, благо, травмы оказались не слишком серьезными.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск-Рузаевка 4 февраля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и вылетел в кювет.

Источник: 13.mchs.gov.ru