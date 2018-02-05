Жительница Мордовии ответит за кражу денег с банковской карты

В Мордовии правоохранители раскрыли кражу денег с банковской карты жителя республики. Аферу провернула 27-летняя прежде судимая уроженка села Дракино.

Представители республиканского МВД рассказали, что мошенница и ее будущая жертва выпивали вместе в компании. Когда мужчина отвлекся, злодейка решила воспользоваться его телефоном, где было установлено мобильное приложение банка и перевела свыше 8 500 рублей на счет собственной подруги. Средства девушка позже потратила на собственные нужды.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Саранска наткнулся на мошенника на "Авито" и лишился 135 тысяч рублей.