В подвале одной из многоэтажек Саранска найдено тело женщины

Страшная находка была сделана 5 февраля в подвале одной из многоэтажек на проспекте 70 лет Октября в Саранске. Там нашли труп 34-летней женщины со смертельными ранениями в шею. Около тела лежал окровавленный топор, который, очевидно, и является орудием убийства.

Жители дома рассказали, что накануне трагедии видели погибшую в компании неизвестных мужчин. Все они распивали алкоголь. Пока неизвестно, причастны ли собутыльники к убийству дамы. Имя жертвы не называется.

Ранее сообщалось, что в Мордовии был найден 17-летний житель Ленинградской области, объявленный в федеральный розыск.

Источник: "Известия Мордовии".