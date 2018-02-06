Полиция нашла собутыльников женщины, зарубленной топором в подвале дома в Саранске

Стали известны подробности жестокого убийства женщины, которое произошло в Саранске на Химмаше. Тело 34-летней жертвы было найдено в подвале одного из домов.

Ранее уже сообщалось, что накануне трагедии погибшую видели в компании нескольких мужчин, с которыми она распивала спиртное. Оперативники установили личности собутыльников. По предварительным данным, один из них трудился водителем маршрутного такси. Мужчин нашли, и они поведали, что их собутыльница была живой, когда они уходили из подвала.

Соседи отзываются о погибшей по-разному. Женщина одна воспитывала дочь-старшеклассницу, работала, но часто выпивала. В пресс-службе СКР по РМ уточнили, что на месте ЧП работают следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: mordovia.sledcom.ru