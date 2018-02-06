В Большеберезниковском районе у пенсионерки сгорел дачный дом

В Большеберезниковском районе Мордовии вечером 4 февраля произошел пожар. Инцидент случился в 19:53 в селе Паракино, где на улице Лукьянова загорелась собственность пенсионерки 1949 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в результате пожара были уничтожены дачный дом и надворные постройки на общей площади 56 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что за неделю с 29 января по 4 февраля на территории Мордовии произошло 8 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года это число сократилось на 13 пожаров. Чаще всего пожары происходят в частном секторе.

Источник: 13.mchs.gov.ru