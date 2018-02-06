В Ичалковском районе горела баня

В селе Кемля Ичалковского района Мордовии накануне, 5 февраля, произошло возгорание в частной бане. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился на улице Пролетарская во владениях пенсионера 1953 г.р.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка бани на площади 9 кв.м. Информации о пострадавших нет.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за неделю с 29 января по 4 февраля на территории Мордовии произошло 8 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года это число сократилось на 13 пожаров. Чаще всего пожары происходят в частном секторе.

Источник: 13.mchs.gov.ru