В Мордовии ВАЗ протаранил "Хонду", пострадала пассажирка

В Лямбирском районе Мордовии накануне произошло столкновение двух легковых автомобилей. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что в аварию попали "ВАЗ-21103" и "Хонда CRV".

Инцидент случился на трассе Н. Новгород – Пенза – Саратов. Виновником стал водитель отечественного авто. В результате ДТП пассажир "Хонды" была госпитализирована. Насколько серьезны ее травмы, не сообщается.

Водители были трезвы. Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 5 февраля на 22-м километре трассы Атяшево – Дубенки в Дубенском районе произошло роковое ДТП. Виновником стал водитель "Форда". Во время движения он по касательной задел "ВАЗ-21102". После этого иномарка столкнулась еще и с "Ладой-211540".

Источник: gibdd.ru/r/13