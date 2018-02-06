Главбух ТСЖ Саранска присвоила более 150 тысяч вверенных ей средств

В Саранске будут судить главного бухгалтера ТСЖ № 58, 82 и 125. Как сообщает прокуратура Мордовии, зампрокурора Пролетарского района столицы республики утвердил обвинительное заключение в отношении женщины.

Дама обвиняется в присвоении крупной суммы. Удалось установить, что с марта по октябрь 2016 года женщина положила в свой карман 153 тысячи рублей из вверенных ей средств.

На данный момент автомобиль аферистки арестован. Ее судьбу решит суд.

Как сообщалось ранее, в Кадошкинском районе Мордовии будут судить ушлого инспектора по кадрам коммерческой организации. Дамочка незаконно поставила на миграционный учет 11 граждан Украины.

Источник: prokrm.ru