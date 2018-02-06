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В строительном гипермаркете Саранска выявлена фальшивая 5-тысячная купюра

В строительном гипермаркете Саранска выявлена фальшивая 5-тысячная купюра

В Саранске выявлена очередная фальшивая купюра. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, подделку обнаружили в строительном гипермаркете.

Оперативники прибыли на место происшествия, где выяснили, что фальшивые 5 000 рублей передал продавцу один из покупателей.

"Экспертиза выявила в ней ряд несоответствий оригиналу. По данному факту проводится проверка", - сказано в сообщении ведомства. 

Как сообщалось ранее, в Саранске будут судить главного бухгалтера ТСЖ № 58, 82 и 125. Дама обвиняется в присвоении крупной суммы денег. Она положила в свой карман 153 тысячи рублей из вверенных ей средств.


Источник: 13.мвд.рф