В строительном гипермаркете Саранска выявлена фальшивая 5-тысячная купюра

В Саранске выявлена очередная фальшивая купюра. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, подделку обнаружили в строительном гипермаркете.

Оперативники прибыли на место происшествия, где выяснили, что фальшивые 5 000 рублей передал продавцу один из покупателей.

"Экспертиза выявила в ней ряд несоответствий оригиналу. По данному факту проводится проверка", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в Саранске будут судить главного бухгалтера ТСЖ № 58, 82 и 125. Дама обвиняется в присвоении крупной суммы денег. Она положила в свой карман 153 тысячи рублей из вверенных ей средств.

Источник: 13.мвд.рф