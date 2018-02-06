В Мордовии "Хюндай" протаранил столб

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал человек. Изначально информация появилась в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Позже сведения подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.

Известно, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и протаранил световую опору. В результате столкновения пострадал один человек, которому понадобилась медицинская помощь. Скорее всего, этим пострадавшим был сам виновник аварии.

Как сообщалось ранее, 5 февраля на 22-м километре трассы Атяшево – Дубенки в Дубенском районе произошло смертельное ДТП. Во время движения "Форд" по касательной задел ВАЗ-21102. После этого иномарка столкнулась еще и с "Ладой-211540".

Источник: 13.mchs.gov.ru