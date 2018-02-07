В Саранске автобус сбил женщину на остановке

В Ленинском районе Саранска 6 февраля произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в 16:30 на ул. Ботевградская водитель автобуса МАЗ наехал на женщину, которая стояла остановке общественного транспорта. Водитель с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был найден.

Что касается пострадавшей, то ее прямо на месте инцидента осмотрели прибывшие медики. Травмы женщины оказались не особо серьезными, поэтому ее отпустили домой.

Водитель трезв. В отношении него составлен административный материал.

Как сообщалось ранее, 5 февраля на 22-м километре трассы Атяшево – Дубенки в Дубенском районе произошло роковое ДТП, в котором погиб 1 человек.

Источник: gibdd.ru/r/13