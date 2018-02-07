Саранский театр танца "ARбалет" успешно выступил в Минске

Саранский театр танца "ARбалет" привез награды с международного фестиваля-конкурса лауреатов в области современного хореографического искусства "ZA ГРАНЬЮ", который прошел в Минске.

Сообщается, что всего было представлено 97 конкурсных работ в номинациях: "Современная хореография: джаз, модерн, contemporary", "Эстрадный танец", "Театр танца".

Театр танца "ARбалет" стал лауреатом II степени в номинации "Эстрадный танец" и лауреатом III степени в номинации "Современный танец". Помимо этого, коллектив забрал особую номинацию "Грань: "Образ" и получил приглашение на фестиваль в следующем году.

Ранее сообщалось, что в МГУ им. Огарева проходит программа переподготовки "Гид-экскурсовод".

Источник: "Известия Мордовии".