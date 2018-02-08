Мордовские дзюдоисты вернулись с первенства ПФО с двумя медалями

Мордовские спортсмены завоевали 2 медали на первенстве ПФО по дзюдо, которое прошло в Ульяновске. В пресс-службе регионального Минспорта сообщили, что в весовой категории 100 кг победу одержал Ибрагим Маргиев. А в весе +100 кг третье место занял Леван Алборов.

Соревнования стали отборочным туром к первенству России по дзюдо, которое пройдет в начале марта в Смоленске.

Как сообщалось ранее, рузаевский борец Руслан Варданян стал бронзовым призером международного турнира серии Гран-при Zagreb Open 2018 в Хорватии. В поединке за третье место Руслан чистой победой на туше одержал победу над борцом из Венгрии.

Источник: mordovia-sport.ru