Борец из Рузаевки завоевал "бронзу" на Гран-при Zagreb Open 2018

Рузаевский борец Руслан Варданян стал бронзовым призером международного турнира серии Гран-при Zagreb Open 2018 в Хорватии.

Сообщается, что Руслан в прошедшем году на этом же турнире остановился на стадии 1/4, в этом году ему удалось завоевать "бронзу".

В четвертьфинале он без проблем разобрался с представителем Турции 11:0. За выход в финал ведя со счетом 3:0, уступил спортсмену из Белоруссии 4:3. В борьбе за "бронзу" Руслан чистой победой на туше завоевал победу над борцом из Венгрии.

Ранее в Саранске были подведены итоги турнира на призы федерации биатлона Мордовии.

Также стало известно о том, что два игрока "Мордовии" признаны лучшими в Первенстве ВХЛ по итогам января.

Источник: "Известия Мордовии".