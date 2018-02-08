Крупный пожар в Ардатовском районе серьезно повредил дом пенсионерки

Вечером 7 февраля в Ардатовском районе Мордовии произошел пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился в селе Пиксяси на улице Садовой.

В результате возгорания собственности пенсионерки 1958 г.р. повреждены жилой дом и надворные постройки на общей площади 160 кв.м. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковском районе Мордовии вечером 4 февраля произошел пожар. Инцидент случился в селе Паракино, где на улице Лукьянова загорелась собственность пенсионерки 1949 г.р.

Источник: 13.mchs.gov.ru