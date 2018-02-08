Житель Мордовии задержан за марихуану

Полиция задержала в Чамзинке местного жителя, при котором были найдены наркотики. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при обыске 26-летнего молодого человека оперативники нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что это марихуана весом 8,3 грамма.

В отделе полиции наркоман рассказал, что зелье заготовил самостоятельно для личного потребления. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске стражами порядка был задержан 28-летний наркоман. Мужчину остановили на улице Веселовского.

Источник: 13.мвд.рф