В Саранске начался набор стюардов на ЧМ-2018

Саранский Центр занятости населения провел ярмарку вакансий по набору стюардов на ЧМ-2018. Было заявлено около 700 вакансий "контролер-распорядитель" (стюард).

Ярмарку вакансий посетили свыше 50 соискателей, многие из которых были заинтересованы перспективой непосредственного участия на грядущем мундиале и удобным графиком работы, который предполагает возможность совмещения с основным местом работы.

Отметим, что набор стюардов ведет Республиканский образовательный центр. В период матчей предполагается бесплатное обучение, горячее питание, почасовая своевременная оплата.

Ранее сообщалось, что в Саранске появилась "Школа вожатого" ИСИ.

Источник: "Известия Мордовии".