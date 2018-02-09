Жительница Мордовии украла кошелек у посетительницы аптеки в Пензе

Жительница Пензы стала жертвой воровки из Мордовии. В местную полицию подала заявление 29-летняя женщина. По ее словам, она зашла в аптеку на улице Чехова, где из ее сумки был украден кошелек. В нем лежали не только 9 тысяч рублей, но также паспорт и 2 банковские карты.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Пензенской области, по подозрению в совершении кражи оперативники задержали 46-летнюю жительницу Мордовии. Установлено, что у дамы и ранее были проблемы с законом. Свою вину она отрицать не стала.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске поймали вора, который утащил домофон.

Источник: 13.мвд.рф