В Теньгушево дотла сгорел двухквартирный жилой дом

В ночь на 8 февраля в Теньгушевском районе Мордовии произошел крупный пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился в 2:20 ночи в селе Теньгушево на улице Социалистическая. Там загорелся двухквартирный жилой дом №126. Одна из квартир принадлежала мужчине 1980 г.р., вторая - женщине 1981 г.р.

В результате пожара дом площадью 200 кв.м был полностью уничтожен. Информации о пострадавших нет, причина возгорания пока что также неизвестна.

Ранее сообщалось о пожаре, который вечером 7 февраля произошел в одном из частных домов села Пиксяси Ардатовского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru