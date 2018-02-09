Во время пожара в нежилом доме в Саранске погиб мужчина

В четверг утром, 8 февраля, в Саранске произошел пожар в нежилом доме. Инцидент случился в 9:47 на улице Фурманова, где загорелось строение №38.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в результате пожара повреждена квартира на площади 60 кв.м. Несмотря на то, что дом является нежилым, без жертв не обошлось – в огне погиб мужчина 1963 г.р. По имеющимся данным, он является бывшим хозяином квартиры. Что именно делал погибший в здании, неизвестно.

Ранее сообщалось о пожаре, который вечером 7 февраля произошел в одном из частных домов села Пиксяси Ардатовского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru