В 2018 году приставы Мордовии вычислили и выгнали 15 нелегалов

С начала 2018 года с территории Мордовии было изгнано 15 нелегалов. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РМ, всех иностранцев доставили к пункту пересечения границы РФ в Москве и официально передали российским пограничникам.

В течение минувшего года с территории Мордовии в принудительном порядке приставы выдворили 73 иностранца. Отметим, что всем нелегалам, которых выгнали из РФ, в течение 5 лет будет запрещен въезд в страну.

Напомним, с первого дня 2018 года судебные приставы Мордовии перестали принимать от должников деньги по квитанционным книжкам.

Источник: r13.fssprus.ru