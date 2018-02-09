Житель Саранска хранил в квартире самодельное оружие

В Саранске работникам полиции поступили сведения о том, что 42-летний уроженец города хранит у себя дома огнестрельное орудие.

Представители МВД по РМ сообщили, что при обыске у него дома было обнаружено самодельное оружие. Необычный "ствол" изготовлен из сигнального пистолета марки "МР-371". По словам арестованного, оружие он отыскал в июле прошлого года в одном из поселков Пензенской области и оставил себе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саранске задержали грабителя, который с ножом напал на прохожую.

Источник: 13.мвд.рф