Мордовия заняла второе место в рейтинге Госжилинспекций России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России составило рейтинг эффективности государственных жилищных инспекций страны

Вторую строчку данного рейтинга заняла Республика Мордовия. Вместе с ней второе место разделили Кемеровская, Самарская и Магаданская области.

Первое место заняла Удмуртия. На третьем месте рейтинга расположились Чукотский АО и Ханты-Мансийский АО.

Отметим, что рейтинг ГЖИ был составлен, принимая во внимание множество критериев. Это и итоги проверок, признанных недействительными, и доля исполненных предписаний, судебных решений, вступивших в силу, наличие и функционирование "горячей линии" и другие.

Ранее сообщалось, что в 2018 году приставы Мордовии вычислили и выгнали 15 нелегалов.

Источник: "Известия Мордовии".