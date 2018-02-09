В селе Большеигнатовского района оперативники вычислили наркомана

В Большеигнатовском районе Мордовии был задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Оказалось, что запасливый мужчина хранил у себя дом марихуану.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, наркотик весом более 18 грамм оперативники обнаружили в сарае около дома в деревне Манаково. Мужчина признался, что заготовку сделал самостоятельно для личного потребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саранске стражами порядка был задержан 28-летний мужчина. При нем нашли наркотики растительного происхождения.

Источник: 13.мвд.рф