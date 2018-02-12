В саранском поселке Ялга загорелся гараж

Накануне днем, 11 февраля, в Саранске произошел пожар в гаражном боксе. Инцидент случился в поселке Ялга, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как стало известно, информация о пожаре на улице Полевой Стан поступила на пульт дежурного в 13:07. Когда пожарные прибыли на место ЧП, бокс на площади 6 кв. м. был полностью охвачен огнем.

Спасатели оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет, отметили в ведомстве. Причины пожара пока что неизвестны.

Ранее сообщалось о пожаре, который вечером 7 февраля произошел в одном из частных домов села Пиксяси Ардатовского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru