У жителя Кочкуровского района сгорела баня

Накануне, 11 февраля, один из жителей Мордовии лишился бани. Произошло это по причине пожара.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, возгорание случилось в населенном пункте Воеводское в Кочкуровском районе, в бане, принадлежащей мужчине 1974 г.р. В результате строение уничтожено на площади 24 кв.м.

Прибывшие сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. Причины пожара на данный момент устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 11 февраля в Саранске произошел пожар в жилом доме. Инцидент случился утром в Пролетарском районе, где загорелся 9-этажный кирпичный дом по адресу улица Пушкина, 5.

Источник: 13.mchs.gov.ru