Спасатели эвакуировали 28 человек из саранской многоэтажки, в которой ночью загорелась квартира

В ночь на 12 февраля в Саранске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, возгорание произошло в доме №3 по ул. Комарова, что в юго-западной части столицы РМ.

Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 2:52 ночи. Очаг пожара находился в двухкомнатной квартире на первом этаже, которая принадлежит 55-летней женщине. Однако на момент возгорания жилье пустовало. В связи с этим огонь был обнаружен достаточно поздно, к тому же не стоит забывать о ночном времени суток.

Впрочем, огнеборцы прибыли на пожар оперативно. Поврежденная огнем площадь составила всего 4 кв.м. - горела мебель в углу одной из комнат. Пожарные оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться на значительную площадь. На время тушения пожара из дома были эвакуированы 28 человек, в том числе 7 детей. Обошлось без пострадавших.

Напомним, сутками ранее в Саранске произошел пожар на балконе одного из домов на улице Пушкина, который также был замечен достаточно поздно.

Источник: 13.mchs.gov.ru