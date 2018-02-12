Жители Мордовии ответят за кражу вещей из дома односельчанки

Двое жителей Ковылкинского района Мордовии обокрали дом односельчанки.

Сообщается, что пенсионерка переезжала на зиму в другой поселок и попросила мужчин помочь погрузить ее имущество в автомобиль. Они охотно согласились и заработали по 150 рублей за оказанные услуги.

Через пару дней, распивая спиртные напитки, грузчики решили совершить кражу из дома пожилой женщины, которой помогли ранее. Преступники украли два газовых баллона и стиральную машинку «Ока». Краденное они продали жителям села, «заработав» 500 рублей.

Отвечать за содеянное им придется перед судом.

Ранее сообщалось, что житель Торбеево избил жену и тещу.

Источник: "Известия Мордовии".