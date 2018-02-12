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Жители Мордовии ответят за кражу вещей из дома односельчанки

Жители Мордовии ответят за кражу вещей из дома односельчанки

Двое жителей Ковылкинского района Мордовии обокрали дом односельчанки.

Сообщается, что пенсионерка переезжала на зиму в другой поселок и попросила мужчин помочь погрузить ее имущество в автомобиль. Они охотно согласились и заработали по 150 рублей за оказанные услуги.

Через пару дней, распивая спиртные напитки, грузчики решили совершить кражу из дома пожилой женщины, которой помогли ранее. Преступники украли два газовых баллона и стиральную машинку «Ока». Краденное они продали жителям села, «заработав» 500 рублей.

Отвечать за содеянное им придется перед судом.

Ранее сообщалось, что житель Торбеево избил жену и тещу.

Источник: "Известия Мордовии".