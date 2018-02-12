Петр Тултаев лишил саранских чиновников служебного транспорта

Бесчинством назвал мэр Саранска Петр Тултаев, то в каком состоянии по сей день находятся городские улицы, которые сковал лед после февральских снегопадов и дождей.

По его словам, во дворах всех районов города настоящий каток. Тротуары не посыпаются и не очищаются ото льда, в отвратительном состоянии находятся заезды и парковки.

По инициативе Петра Тултаева все городские чиновники с сегодняшнего дня лишены возможности передвигаться на служебном транспорте и должны будут лично убедиться в масштабности «ледяной проблемы».

Ранее сообщалось, что 15 молодежных проектов Республики Мордовия поддержаны на федеральном уровне.