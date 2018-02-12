В Мордовии водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал

В минувшую субботу в Краснослободске на пешеходном переходе сбили ребенка. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, пострадавшим оказался 7-летний мальчик. Школьник с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу.

Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на 36-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП. В Чамзинском районе столкнулись "Мицубиси-Лансер" и "Лада-Гранта".

Источник: gibdd.ru/r/13