В мэрии Саранска почтили память жертв крушения Ан-148 в Подмосковье

Сегодня утром, 12 февраля, совещание в администрации Саранска началось на траурной ноте. Мэр города Петр Тултаев предложил почтить минутой молчания память погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Также глава города выразил искренние соболезнования родственникам жертв.

Напомним, непоправимая трагедия произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел в Орск, однако после 2 минут пребывания в воздухе пропал с радаров и рухнул на землю. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В числе жертв есть и уроженка Мордовии - 31-летняя Елена Давыдова.