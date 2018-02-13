В Саранске на Полежаева сегодня утром загорелся нежилой дом

Во вторник утром, 13 февраля, в Саранске произошел пожар в нежилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился на улице Полежаева.
Сообщение о возгорании в доме №96 поступило в 5:22. Прибывшие на месте происшествия спасатели увидели горящий деревянный одноэтажный дом. В последнее время в нем постоянно никто не проживал. В момент возгорания внутри также никого не было.
Пожарные смогли спасти от огня большую часть дома. Сильнее всего пострадала прихожая.
Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Напомним, двумя сутками ранее в Саранске произошел пожар на балконе одного из домов на улице Пушкина.
Источник: 13.mchs.gov.ru