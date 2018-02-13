В Саранске может появиться система возврата tax free

Правительство дало старт пилотному проекту по введению в Российской Федерации системы tax free — необходимые постановления подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Сообщается, что для начала система будет отрабатываться в туристических регионах России — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Уже после этого режим tax free может быть распространен на города, принимающие Чемпионат мира по футболу, а затем и на все государство.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Налог возвращается на покупки, сделанные жителями иных стран, при выезде из государства, в которой они были приобретены. Суммы возврата составят от 7 вплоть до 22% от стоимости покупки.

Ранее сообщалось, что 15 молодежных проектов Республики Мордовия поддержаны на федеральном уровне.

Источник: "Известия Мордовии".