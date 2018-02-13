Житель Рузаевки ответит за избиение своей матери

Уроженцу Рузаевки предстоит ответить перед судом за избиение своей матери.

Сообщается, что нетрезвый 49-летний мужчина поссорился с собственной престарелой матерью. В момент размолвки он вытащил из холодильника замороженную тушку курицы и несколько раз ударил родственницу по голове и лицу, от чего та упала на пол. Потом он схватил рукой мать за волосы и заставил подняться с пола. После такого нападения пожилая женщина приходила в себя более месяца.

За содеянное мужчине придется отвечать перед судом. На предварительном следствии свою вину он признал целиком.

Ранее сообщалось, что жителю Мордовии грозит 5 лет тюрьмы за незаконное хранение пороха.

Источник: "Известия Мордовии".