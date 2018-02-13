Инспекторы ГИМС взяли под контроль ледовую обстановку в Мордовии

В Мордовии инспекторы ГИМС МЧС России совместно с представителями муниципальной власти организовали систематическое наблюдение за ледовой обстановкой.

В республиканском МЧС рассказали, что совместными мобильными группами взяты на особый контроль отдаленные места выхода рыбаков на лед. Но для них опасен не только лишь тонкий, но и очень скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы, растяжения связок, а в некоторых случаях и сотрясения мозга.

Любителям посидеть с удочкой зимой раздают особые памятки.

Ранее сообщалось, что в Мордовии состоялось заседание координационного совета Росгвардии, посвященное частной охранной деятельности.

Источник: 13.mchs.gov.ru