Саранские отели вновь не попали в "черный" список Ростуризма

Ростуризм разместил на собственном веб-сайте новый список гостиниц, завышающих цены в период проведения матчей ЧМ-2018.

По состоянию на 8 февраля в него вошли 69 гостиниц – это на 28 больше, нежели в опубликованном списке за 19 января. Уже второй раз в нем не фигурируют отельеры из Саранска.

Отметим, что больше всего случаев нарушений выявлено в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, затем следуют Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области.

Ранее в Саранске прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к ЧМ-2018 и мерам безопасности.

Источник: "Известия Мордовии".