В Рязанской области упала с моста в реку «Приора» из Мордовии

Легковое авто из Мордовии слетело с моста в Рязанской области.

Сообщается, что происшествие случилось на 303-м километре трассы М5 «Урал». Согласно предварительным сведениям, шофер «Приоры» уснул за рулем, автомобиль выехал на мост, пробил перила и упал в реку возле села Екатериновка.

На момент аварии в салоне авто находились два человека. Шофер и пассажир остались живы, они были доставлены в местную больницу. От госпитализации пострадавшие отказались.

На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал.

Источник: "Известия Мордовии".