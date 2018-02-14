На трассе Саранск-Ульяновск загорелся грузовик

Накануне, 13 февраля, в Дубенском районе Мордовии загорелся грузовик МАЗ белого цвета. Инцидент случился на 78-м километре автодороги Саранск-Ульяновск.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, грузовик, перевозивший щебень, воспламенился прямо во время движения. 47-летний водитель не растерялся, остановил машину и воспользовался огнетушителем. Также ему оказали помощь другие автомобилисты, проезжавшие мимо места ЧП. Они также пытались сбить огонь при помощи огнетушителей и вызвали пожарных.

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля на площади 2 кв.м.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, житель Теньгушевского района Мордовии получил ожоги, пытаясь завести трактор. Мужчина пролил на себя бензин, а затем попытался прогреть трактор при помощи горящего факела.

Источник: 13.mchs.gov.ru