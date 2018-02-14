Мордовия получила второй по величине в РФ транш на развитие дорог

Республика Мордовия получила 750 млн рублей на развитие дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В общей сложности регионам РФ выделено на ремонт и строительство дорог 17,05 млрд рублей. Средства были распределены между 30 субъектами РФ. В 17 регионов направлены средства на реализацию крупных и особо важных проектов на общую сумму 6,82 млрд рублей.

Отметим, что транш, который получила Мордовия, является вторым по величине.

Ранее сообщалось, что в четырех районах Мордовии в 2018 году построят новейшие дороги.