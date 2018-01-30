В Мордовии построят новые дороги

В четырех районах Мордовии в 2018 году построят новейшие дороги. О данном было сказано на совещании по важным вопросам дорожного строительства в республике, которое провел накануне глава Мордовии Владимир Волков.

Сообщается, что в планах строительство автодорог с. Нагаево – с. Шувары в Кадошкинском и Старошайговском районах длиной 4 километра, с. Вырыпаево – д. Николаевка в Ромодановском и Лямбирском районах протяженностью 3,5 километра и реконструкция автодороги "Подъезд к с. Чукалы" в Ардатовском районе длиной 3,6 км.

Помимо этого продолжится ремонт автомобильных дорог регионального значения на участках Барашево–Теньгушево в Теньгушевском районе, Жегалово–Темников в Темниковском районе, Кемля–Кендя-Саитовка в Ичалковском районе.

Ранее сообщалось, что ГЖК "Тавла" будет полностью введен в эксплуатацию к 1 марта.

Также стало известно о том, что к 1 марта в Озерном откроют детский сад.

Источник: "Известия Мордовии".