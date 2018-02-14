В Мордовии уборщица обокрала начальницу

Оперативники отдела полиции «Ковылкинский» раскрыли кражу у представителя администрации одного из сельских поселений Инсарского района.

Представители республиканского МВД сообщили, что в правонарушении подозревают техработницу учреждения. Она убиралась в кабинете сельской начальницы и обнаружила оставленную косметичку. В аксессуаре хранились сбережения женщины. Сумма не уточняется, но уборщица решила, что хозяйка не заметит пропажи 2 700 рублей. Остальную сумму воровка положила обратно.

По факту кражи проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии председателя кооператива, задолжавшего работникам почти 400 тыс. рублей, приговорили к штрафу.

Источник: 13.мвд.рф