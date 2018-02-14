Уроженцу Саранска грозит срок за разврат на остановке общественного транспорта

В Саранске следователями СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого уличили в разврате.

В региональном Следкоме заявили, что в октябре 2017 года около остановки общественного транспорта «Огарева» мужчина обнажился в присутствии двух 13-летних девочек. Специалисты выяснили, что извращенец не осознавал последствий собственных действий из-за своего психического состояния.

На данный момент уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о принудительном решении.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии, приехавший открывать бизнес в Саратов, "попал" на 30 млн рублей.

Источник: sledcom.ru