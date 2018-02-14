Уроженка Нижнего Новгорода получила 11 лет колонии за убийство жителя Саранска

В Нижнем Новгороде местная жительница ответила перед судом за убийство приезжего из Мордовии.

Сообщается, что в декабре 2016 года мужчина, поссорившись с гражданской женой, пригласил к себе в квартиру девушку, которая отдыхала вместе с ними в кафе. Хозяин стал приставать к 19-летней гостье. Она схватила нож и нанесла ему один смертельный удар. Погибший — приезжий из Саранска работал организатором цирковых представлений в домах культуры и школах по разным населенным пунктам России.

Суд приговорил подсудимую к одиннадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Мордовии председателя кооператива, задолжавшего работникам почти 400 тыс. рублей, приговорили к штрафу.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru