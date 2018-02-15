Дальнобойщик из Мордовии попал в аварию в Рязанской области

Дальнобойщик из Мордовии стал участником ДТП в Рязанской области. В региональном МВД сообщили, что авария произошла в Шацком районе. 60-летний местный житель за рулем автогрейдера не уступил дорогу фуре "Фрейтлайнер" и врезался в нее. За рулем грузового автомобиля находился 38-летний житель региона-13.

В результате аварии обошлось без пострадавших. Что касается автомобилей, то они получили механические повреждения.

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Ленинском районе Саранска произошло ДТП с участием автомобиля "Валдай" и троллейбуса. Инцидент случился около 12:50 дня на улице Ульянова.

Источник: 62.мвд.рф