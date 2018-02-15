Командир первого рейса Москва – Саранск: "С Саранском будем работать на регулярной основе"

Командир "Боинга 737" авиакомпании "Победа" Вячеслав Щекочихин рассказал о своих впечатлениях от аэропорта Саранска. Накануне утром в столице Мордовии приземлился первый регулярный рейс после масштабной реконструкции.

На борту находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа. Полет из Москвы занял полтора часа.

"Новый аэропортовый комплекс производит приятное впечатление, без преувеличения можно сказать, что он европейского уровня. Полет прошел без проблем, никаких трудностей при посадке не было, отлично сработали диспетчеры. Теперь с Саранском будем работать на регулярной основе, так что до скорых встреч", - сказал Щекочихин.

Источник: "Известия Мордовии".