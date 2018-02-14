Аэропорт в Саранске принял первый рейс после реконструкции

Саранский аэропорт принял первый регулярный рейс после масштабной реконструкции.

Сегодня утром на взлетную полосу приземлился "Боинг 737" авиакомпании "Победа" со 100 пассажирами на борту. Самолет вылетел из Москвы. Пассажиры по достоинству оценили новейший вид транспорта.

Отметим, что саранский аэропорт будет одним из основных транспортных узлов в дни Чемпионата мира по футболу 2018.

Ранее сообщалось, что саранские отели вновь не попали в "черный" список Ростуризма.

Также в Саранске прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к ЧМ-2018 и мерам безопасности.

Источник: "Известия Мордовии".