В Мордовии приставы арестовали участок должника площадью 767 га

Судебные приставы Мордовии арестовали земельный участок, который принадлежал злостному должнику. Как сообщили в пресс-службе УФСПП по РМ, житель республики задолжал одной из организаций более 10 млн рублей.

Добровольно гасить долг мужчина не спешил. Тогда за дело взялись приставы. Они арестовали участок должника площадью 767 га и выставили его на торги. Полученные деньги были направлены на погашение долга.

Напомним, с первого дня 2018 года судебные приставы Мордовии перестали принимать от должников деньги по квитанционным книжкам.

Источник: r13.fssprus.ru